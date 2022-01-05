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05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 15:36:00

İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Aralık tarihleri arasına ilişkin illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka sayısı İstanbul
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