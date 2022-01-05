İşte illere göre haftalık vaka sayısı

İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanlığının 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.