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13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14:00

İşte ilk atamalar: Ayasofya'ya atanacak 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu

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Ayasofya ibadete açıldıktan sonra gözler atanacak 2 imam ve 4 müezzinin kimler olacağına çevrildi. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak.

Ayasofya’nın cami olarak açılmasının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz’a hazırlıklar devam ederken gözler dünyaca ünlü mabedde kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi. Yenişafak'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer’in, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in atanması gündemde.

Ferruh Muştuer

FETİH SURESİ OKUMUŞTU

24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camii’nin imam ve müezzinleri belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, 86 yıl sonra kapılarını cami olarak cemaate açacak olan Ayasofya’ya ilk imam olarak Ferruh Muştuer, müezzin olarak da Alpcan Çelik’in görevlendirilmesi bekleniyor. 2015 Dünya Kur’anı Kerim okuma birincisi olan hafız Muştuer, Ayasofya’da daha önce Fetih Suresi okumuştu.

Alpcan Çelik

İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelik de Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik’in de Kur’an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor. 27 yaşındaki Çelik, Selimiye’de görevine başlamadan önce duygu dolu bir anısını şöyle anlatmıştı: “Selimiye’de çalışmaya başlamadan 4 yıl önce, buraya gelip içeriye girmiştim; ‘Rabbim belki bize bir ezan okumayı bize nasip eder, lütfeder’ diye dua etmiştim. Ettiğim o dua gerçekleşti. O duanın neticesinde Rabbim bize hem imamlık hem de müezzinlik nasip etti.”

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