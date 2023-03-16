İşte Başkan Erdoğan'ın son anketteki oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyonda seçime dair anket sonuçlarını paylaştı. Şen, haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirterek, "Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsur, 41 küsur 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsur görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm." dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI YÜZDE 51 CİVARINDA"

Deprem sürecine Başkan Erdoğan'a güvenin artığını kaydeden Şen, "Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var. Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını öngörüyoruz" dedi.

14 Mayıs'taki seçimde Cumhur İttifakı'nın yarışı göğüsleyeceğini dile getiren Şen, "Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum." diye konuştu.

"ANKETLERDE ERDOĞAN VE CUMHUR İTTİFAKI 1. SIRADA ÇIKTI"

"Türkiye'nin en çok araştırma yapan kurumudur AK Parti" diyerek sözlerine devam eden Şen, "Deprem öncesinde bu tip soruları halka çok sorduk. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak kimi görmek istersiniz diye sorduk isim vermeden. Birinci sırada hep Tayyip Erdoğan vardı. Bir dönem Ekrem Bey, Meral Akşener ve Mansur Bey 2. ve 3. sıralara geldiler. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu yükseldi ve 2. sıraya geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın oylarını yükseltmiş olacağı gibi, deprem sonrası 'bu yaraları Tayyip Erdoğan sarabilir' fikri de oyların yükselmesine neden olmuş olabilir." açıklamasında bulundu.

Anket verilerine göre konuştuklarının altını çizen AK Partili Şen, "Bilimsel araştırmalarda çıkan, birbirini destekleyen sonuçları açıklıyorum. Ben asla 'biz kazanıyoruz' demem. Bu açıklamalarım seçim sonuçları değil araştırma sonuçları. Biz tahminleri söylüyoruz. Araştırmaların 1,5 oranında bir hata payı var. Yanılmak mümkün. Temel özelliği yanılabilirlik olan bilim verilerinden bahsediyorum. Hiç kimse milletin ne yapacağını bilemez. Biz milletin teveccühünü Erdoğan'dan yana kullanacağını düşünüyoruz. Bilim denilen olgunun en temel özelliği yanılabilmesini söylemesidir, birinci özelliğidir. Biz bir araştırma verisi açıkladığımızda bir ayet değil bu." dedi.

"77 İLDE 3 BİN KİŞİYLE ANKET YAPIYORUZ"

Şen sözlerine şöyle devam etti:

"77 vilayette, 3 biner kişiyle yapıyoruz bu araştırmaları. Bir tane araştırma yapmıyoruz, senenin her ayı, seçim yaklaştığında ise daha fazla olmak üzere yapıyoruz. Farklı araştırma kurumlarına yaptırıp bunları karşılaştırıyoruz. Bilimsel araştırmalar bu haftayı gösteriyor 15 Mayıs sabahını değil. O günlere yakın bir araştırma sunarsak ve sonuca yakın bir şey çıkmaz ise elbette mahçup olurum. Ortaya çıkıp araştırmacıyım diyen birçok kişinin araştırmacılıkla alakası yok. 1,5'luk yanılma payı dediğim şey şöyle: Bir buçuğun 41'i kadar oynayabilir. Bir buçuğun yüzde 53'ü kadar oynayabilir."

Anket sonuçlarını detaylı bir şekilde Başkan Erdoğan'a iletildiğini belirten Şen, 6'lı masadaki krizin de seçimlerde önemli rol oynayacağını ifade etti. Şen, "Depremi bahane gösterip seçimi erteleyecekler dendi. Böyle bir iğrençlik olamaz. İnsanlar depremin yaralarının sarılmasını bekliyor. Biz buna odaklanmış durumdayız. Böyle bir şey varken oradan birisi çıktı, dağıldı, toplantı çok ilgilenmedik o konularla. İşimiz vardı." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak tek vatan, tek millet, tek bayrak" ideolojisinde olduklarını söyleyen AK Partili Şen, "Tartışılması gereken PKK ve onunla birlikte hareket edenler. Biz biliyoruz ki bir terör örgütü var ve onun bayrağını taşıyan bir siyasi parti var. Bu siyasi partiye de hiçbir şey demeyen bir altılı masa var." dedi.

Şen son olarak anket sonuçları ve AK Parti'nin seçim kampanyası hakkında şöyle konuştu:

"2 aylık süreçte büyük değişiklikler bekleyemiyorum ancak Cumhur İttifakı'nın lehine yükselişler bekliyoruz. Biz parti oylarını, aday oylarını sorduğumuzda bir soru daha soruyoruz. Seçmen bu partiye vereceğim der, ama şuraya kesinlikle vermem der, verebilirim diyen var. AK Parti'ye 'verebilirim' cevapları yüzde 50 oluyor. Ben seçim kampanya merkezindeyim. Eskisi gibi mitingler olmayacak. İllerde mitingler olacak ancak eskisi gibi değil. Günümüze yaşadığımız acıya göre dayanacak. Müziklerden sorumlu kişi bendim örneğin, ancak müzik olmayacak. Proje bazlı buluşmalar olacak. Ağırlıklı olarak afet bölgelerinde olacağız."