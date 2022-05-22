İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı yarın açılıyor
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı yarın açılacak. İlk etapta sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı birer sefer gerçekleşecek. Halkalı-Bahçeşehir arası mesafe 22 dakikaya düşecek.
İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor. Halkalı-Bahçeşehir banliyö hattı yarın açılıyor.
TRT Haber'den aktarılana göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2 yıldır devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Yeni tren hattıyla birlikte Halkalı-Bahçeşehir arasındaki mesafe 22 dakikaya inecek.13 buçuk kilometre uzunluğundaki hatta İstanbul Kart ile seyahat edilebilecek.
Konutbirlik, Altınşehir ve Ispartakule ara duraklarının inşası halen devam ediyor.
7 AYRI METRO HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'daki 7 ayrı metro hattında çalışmaları da sürüyor. 2023 yılında tamamlanacak bu hatlarla şehir içi toplu ulaşımın yükü de azalacak.
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