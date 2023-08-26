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26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:42:00

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın

Kaynak: İHA

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Etiketler : yangın Maltepe itfaiye
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