26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:42:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:42:00
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın
Kaynak: İHA
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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