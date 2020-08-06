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06 Ağustos 2020 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 10:39:00

İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor!

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Avukatlık kanununda değişiklik yapılması kanun teklifi 11 Temmuz 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla avukat sayısı 5 binden fazla olan kentlerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek. Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı da İstanbul'un ikinci barosunu kurmak için hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, İstanbul’un ikinci barosunu kurmak için kolları sıvadı. Platform; bin 500 kurucu üye sayısına ulaştığını açıkladı. Platformun önümüzdeki günlerde 2 bin kurucu üye sayısına ulaşarak İstanbul'un ikinci barosunu kuracağı ifade ediliyor.

Tatlı: En iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz

Hukukun Üstünlüğü Platformu üyelerinden Hukukçular Derneği Başkanı avukat Cavit Tatlı, "Çok kısa süre içerisinde bin 500 kurucu üye sayısına ulaştık. 2 bin kurucu üye rakamını kısa süre içerisinde geçerek baromuzu inşallah kuracağız ve 'en iyisini' yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dünya görüşü değil mesleki duruş önemlidir"

"Kapsayan, Mesleği Önceleyen Yeni Bir Baro" anlayışı ile çıktıkları yolda sağlam adımlar ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Tatlı, şunları söyledi: "Dünya görüşü değil, mesleki duruşu önemlidir. Kurucu üyelerimiz arasında bulunmak isteyen, katkı sunmak isteyen, görüş ve eleştiri sunmak isteyen tüm meslektaşlarımızın olumlu/olumsuz değerlendirmelerine açığız. Süreci hepbirlikte yürütmek istiyoruz. Ara ara son duruma ilişkin kamuoyunu ve sizleri bilgilendirmeye, toplantılar yapmaya, görüşlerinizi almaya devam edeceğiz."

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu terör örgütü üyeleri için çağrı yapmıştı

Çoklu baro sisteminin gündeme gelmesinde bazı baro başkanlarının terör örgütleriyle bağlantıları etkili olmuştu. Onlardan birisi de İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'ydu. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunan Durakoğlu, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek "Onlara kayıtsız kalmayalım" çağrısı yapmıştı.

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