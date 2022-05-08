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İstanbul'un cazibe mekanlarında haftanın son günü turist yoğunluğu
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08 Mayıs 2022 Pazar 16:03:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 16:03:00

İstanbul'un cazibe mekanlarında haftanın son günü turist yoğunluğu

Kaynak: AA

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İstanbul'un tarihi mekanları başta olmak üzere cazibe merkezi semtlerinde haftanın son günü yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 salgınının izlerinin yavaş yavaş silinmesinin ardından kentte turizmde hareketli günler yaşanmaya başladı.

Havaların da ısınmasıyla İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları, salgın öncesindeki eski cazibesini yeniden kazandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Süleymaniye Camisi ve Yeni Cami'nin de yer aldığı tarihi yarımada adeta turist akınına uğradı.

Ramazan Bayramı tatilinin de etkisiyle yerli turistin ziyaret ettiği bölge, haftanın son gününde yabancı turistlerin ilgisiyle en kalabalık günlerinden birini yaşıyor.

Tarihi yarımadayı yerli turistlerin dışında en çok İran, Almanya, Rusya, İngiltere, İsrail ve Fransa'dan gelen turistler ziyaret ediyor.

Etiketler : Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ramazan Bayramı tatili turist akını
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