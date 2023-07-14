İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi
14 Temmuz 2023 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:26:00
İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
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İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Adreslerde silah ve mermiler ele geçirildi.
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