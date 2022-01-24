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24 Ocak 2022 Pazartesi 19:11:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 19:12:00

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Mesai saatleri değişti, uçuşlar durdu

Kaynak: AA

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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar 04.00'a kadar durduruldu. AVM'lerin kapanış saati değişti. Kente araç girişi büyük oranda durdu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu. Arnavutköy'deki kazada 30 araç birbirine girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı nedeniyle kentte kamu kurumlarında mesainin erken biteceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir" sözlerini kullandı.

Arnavutköy'de buzlanan yoldaki zincirleme kazaya 30 araç karıştı. Yassıören mevkiinde trafik felç oldu.

BAZI UÇAKLAR ÇORLU'YA YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'a kadar durduruldu.

THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda devam eden şiddetli kar yağışı sebebi ile havalimanının operasyonlara kapalı olduğunu belirtti.

Ekşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz yolcularımıza tüm gayretleri ile hizmet vermeye devam etmektedirler. Başka meydana yönlendirilen uçak yolcularımıza ikram ve gerektiğinde otel hizmeti sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

TURKİSH CARGO TESİSİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldi.

Üstün, "Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ DEĞİŞTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yoğun kar yağışı nedeniyle AVM'lerin kapanış saatinin değiştini duyurdu:

Yerlikaya "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM'ler bu akşam itibarıyla; saat 19.30'da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDU

Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre, Anadolu tarafından İstanbul'a gidecek araçlar için Sakarya'dan itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği, Yalova'dan ise İstanbul ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durduruldu.

Trakya'dan İstanbul'a araç girişleri de ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştu.

OTOGARLARDAKİ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

İstanbul Valisi Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 08.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Etiketler : kar fırtınası istanbul hava durumu
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