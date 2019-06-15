'İstanbul'u gençlerle bir numara yapacağız'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu” diyen Yıldırım, “10 GB internet gibi... Bütün üniversite gençliğine burs, staj gibi ve kısmi zamanlı çalışma fırsatı, girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız” ifadelerini kullandı.

ZAYIF OLMAYAN KARNE

“Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneleri oldu mu” sorusuna Yıldırım, “Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu” yanıtını verdi. Öğrencilerin karnelerini almasıyla ilgili Binali Yıldırım, “Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Yarın ve öbür gün üniversite giriş sınavı var. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Gelecekte nasıl bir yön verecek, hangi mesleği seçecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek. Bunun için sınava girecekler. Bütün gençlere başarılar diliyorum ” dedi.

DAHA İYİ BİR İSTANBUL

Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: “Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında geleceğini emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıl yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız.”