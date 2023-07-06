İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor: Yolcular yürümek zorunda kaldı!
Kaynak: AA
CHP'li İmamoğlu, partisi içinde koltuk kavgası verirken İstanbullu ihmal edilmeye devam ediliyor. Göreve geldiği günden bu yana arızalanan İETT otobüsleriyle gündeme gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs sorunu bitmek bilmiyor. Bu sefer seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular, araçtan inerek bir sonraki durağa kadar yürümek zorunda kaldı.
Bakırköy'de seyir halindeyken arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
Cevizlibağ'dan hareket ederek Beylikdüzü'ne giden metrobüs, İncirli durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından araç durağa çekilerek teknik ekibe bilgi verildi.
Metrobüsten inen yolcular da durağa kadar yürümek zorunda kaldı.
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