İstanbullulara ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu verdiği sözleri her geçen yıl yuttu: Sembolikten astronomik fiyatlara

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni zamla birlikte tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL oldu. Servis ücretlerine yapılan zammın yarın, diğer tarifeler ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Toplu ulaşıma yüzde 40 zam gelmesi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan ucuz ulaşım hakkında sözleri yeniden gündem oldu. Ayrıca ulaşıma gelen zam, vatandaşların da tepkisini çekti.

Özellikle seçim vaatleri arasında ucuz ulaşım vaat eden Ekrem İmamoğlu, " İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir. Gerekirse kar etmezsiniz de. " ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN TEHDİT: BELEDİYE BATAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, UKOME'de İBB'nin toplu taşıma ve servis araçlarına zam teklifinin reddedilmesine tepki göstermişti.

İmamoğlu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İETT'yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır."

AK PARTİLİ BELEDİYELERDE ZAM YOK

İmamoğlu'nun astronomil rakamlara çıkardığı ulaşıma karşılık AK Partili Belediyelerde benzer bir durum yok.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde kentte toplu ulaşım hizmeti veren 409 halk otobüsüne verilen ödenek 5 bin 500 liradan 14 bin 600 liraya yükseltildi. Artan maliyet sorunu böyle çözüme kavuştu.

Konya Büyükşehir Belediyeside maliyetlerin artmasına rağmen vatandaşı korumak için adım attı.

Belediye kentte zam yapmayarak belediye giderlerinden bunu karşıladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'da, "Ağrı'da tam bilet 1 buçuk öğrenci 1 lira 25 kuruş." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İSTANBUL'DA SU FİYATLARINA YÜZDE 17,80 ZAM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde su fiyatlarına yüzde 17,80 oranında zam kararı alındı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Kurul gündeminin ilk maddesinde su zammı görüşüldü.

Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ Yönetim Kurulunun Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulduğunu söyledi.

Ayrıca İSKİ'nin "İnsani Su Hakkı"nı kaldırarak, konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yaptığını belirten Erdöl, "Böylece 1 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz. AK Parti ve MHP Grubu olarak yürürlükte olan tarifelere 2021 yılı Yeniden Değerleme oranı olan yüzde 36,20'ya göre belirlenmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62'lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti.