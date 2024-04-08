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İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu
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08 Nisan 2024 Pazartesi 23:42:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 23:42:00

İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

Kaynak: AA

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İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.

Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.

Etiketler : RAMAZAN İSTANBUL TERAVİH
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