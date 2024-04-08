İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu

Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.

Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.