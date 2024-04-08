İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu
Kaynak: AA
İstanbullular, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.
Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.
- "Filistinli kardeşlerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz"
- "İsrail'in soykırımına karşı en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir"
- İstanbullular ramazanın son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu
- Bakan Özhaseki: Dünya Bankası'ndan elde ettiğimiz 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız
- Filistinli iş insanı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı
- 28 Şubatçılar ve FETÖ iş birliği mi kurdu? Canlı yayında sır perdesi aralandı!