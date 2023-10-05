İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geri geliyor
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Pazartesi gününden sonra ise kuvvetli sağanak yağışların Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yeni rapora göre yurt genelinde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıklar 6 derece birden artacak. Son değerlendirmelere göre 9 Eylül pazartesi gününe kadar yağışların özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Buna göre, 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Son değerlendirmelere göre bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK YAĞMURLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 9 Eylül pazartesi gününde sonra özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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