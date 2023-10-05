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05 Ekim 2023 Perşembe 10:17:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:17:00

İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geri geliyor

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Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Pazartesi gününden sonra ise kuvvetli sağanak yağışların Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yeni rapora göre yurt genelinde Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü sıcaklıklar 6 derece birden artacak. Son değerlendirmelere göre 9 Eylül pazartesi gününe kadar yağışların özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, 9 Eylül pazartesi gününe kadar ülke genelinde yağış beklenmiyor. Son değerlendirmelere göre bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞMURLAR NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre 9 Eylül pazartesi gününde sonra özellikle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : hava tahmini yağışsız hava kuvvetli sağanak
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