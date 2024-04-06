İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA
İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında yakalandı.
İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
- MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
- Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde bayram trafiği başladı
- "9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir"
- Türk Ordusunun "semadaki gözleri"nin bakım ve kontrolleri titizlikle yapılıyor
- DEM'li Çepni'den kalkışma çağrısı
- Bayram tatilinde hava nasıl olacak?