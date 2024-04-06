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06 Nisan 2024 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 08:43:00

İstanbul'daki kilise saldırısının failleriyle ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ve DEAŞ ile bağlantılı 48 şüpheli düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında yakalandı.

İstanbul'da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-21" operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-21" operasyonlarında 48 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Etiketler : istanbul santa maria kilisesi silahlı saldırı deaş oprasyon
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