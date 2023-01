İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 272 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri anlatıldı.

Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği kaydedildi.

Örgütün aldığı ağır hasarı onarmak ve yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadığı belirtilen iddianamede, güncel yapılanmanın sırasıyla feda grubu, talebe yapılanması, cezaevi-mağdur aileler yapılanması, finansal yapılanma, gaybubet (hayalet) yapılanma, serdengeçti grubu, ibn-i erkam grubu, baş yüceler gruplarından oluştuğu, ayrıca popüler internet oyunu üzerinden mesajlaştıkları ifade edildi.

İddianamede, FETÖ'ye yönelik faaliyet yürüten kişilerin deşifresi çalışmalarında, örgüt üyeleri arasında her şeyin düzeleceğine dair beklentinin yerini umutsuzluğa bıraktığı, yasadışı yollardan yurt dışına çıkış için zemin aradıkları, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelere maddi destek sağlayarak moral ve motivasyonu arttırmaya çalıştıkları aktarıldı.

Örgüt mensuplarının çocuklarının anne babalarından ayrı kalmalarının psikolojilerini olumsuz etkilediği, bu yüzden anne ve babalarının örgütsel faaliyetlerden uzaklaşmalarını istedikleri vurgulanan iddianamede, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların aile içi anlaşmazlıklarının çözümü için "Aile Danışmanı" biriminin bulunduğu, bu birimde görevli şahısların psikolojik destek sağladıkları bildirildi.

HER FAALİYET İÇİN FARKLI BİR TABİR KULLANILDI

İddianamede, örgüt evi görünümünden uzak, evli olmayan birkaç kişinin yaşadığı evler için "spor evleri", yurt dışına çıkış anlamında "yüzme kursuna yazılmak", yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için ise "kurs fiyatı" tabiri kullandıkları aktarıldı.

Örgütün güncel faaliyetler kapsamında aktif ve pasif şahısların sayılarının güncellenerek tablo oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, geçmişte örgütle iltisaklı olup irtibatı kesilen şahısların yeniden kazanılmasına çalışıldığı vurgulandı.

İddianamede, coğrafi bölgelere göre ayrılmış bölge yapılanmaları ve o bölgedeki ünite öğretmen yapılanması sorumlularının iletişim halinde olmalarının istenildiği ifade edilerek sanıkların cezaevindeki FETÖ üyeleri için denetimli serbestlik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması amacıyla sosyal medya üzerinde örgütlendiklerine yer verildi.

Terör örgütünün yeni il yapılanmasında faaliyet gösteren firari bazı şahısların takip edilmemek için bisiklet kullandıklarına, ters şeritleri, ara sokakları ve tek yön yolları tercih ettiklerine vurgu yapılan iddianamede, rehberlik fonu oluşturan örgütün bunu üyelerin motivasyonunda kullandıkları anlatıldı.

YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN "SEBZE" VE "MEYVE" KODLARI

İddianamede, "Viber" adlı uygulama üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için şifreli konuştukları, topladıkları ve dağıttıkları paraları sondan iki sıfır atarak söyledikleri anlatılarak FETÖ üyelerinin, bölge ve il yerine "komşu", şahsın kendi il veya bölgesine "iş yeri", il zümre başkanına "usta", ilçe zümre başkanına "ustabaşı", grup başına "kalfa", üyeye "çırak" dedikleri kaydedildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin geçmişte irtibatlı olup da halihazırda örgütü bilen öğrenciler için "meyve", güncel olarak evlerde kalan veya evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler içinde yer alıp örgütü tanımayan öğrenciler için "sebze" kodunu kullandıkları belirtildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan 6'sı tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.