VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Ermenistan'ın topraklarında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün askeri tatbikat yapması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Altun'tan PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına ilişkin açıklama
Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi
PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza verdi
Fransa Başbakanı Borne'dan sendikalara çağrı
Ukrayna, Batı Afrika ülkelerinde tahıl merkezleri kuracak
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu ilk toplantısını yaptı
"İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır"
Bakan Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı
Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta insani koridor teklifine Rusya'dan destek
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
"Libya hükümeti hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu bildirdi"
Milli Saraylar Başkanlığı Edirne Sarayı'nı eski ihtişamına kavuşturacak
Altun: Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür
AB, Belarus ve İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Facebook ve Instagram'a reklam kısıtlaması
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı
Musluksuz berber
12 Ocak 2023 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 18:29:00

İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeni yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, terör örgütünün güncel yapılanmasıyla ilgili ayrıntılara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 272 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri anlatıldı.

Terör örgütünün 15 Temmuz 2016 sonrası yaşanan gelişmeler ve son zamanda örgüt yönetiminde yaşanan bölünme tartışmalarına karşı, Türkiye'deki tabanı toparlamak amacıyla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine yeni bir yapılanmaya gittiği kaydedildi.

Örgütün aldığı ağır hasarı onarmak ve yeniden taban oluşturmak için kolları sıvadığı belirtilen iddianamede, güncel yapılanmanın sırasıyla feda grubu, talebe yapılanması, cezaevi-mağdur aileler yapılanması, finansal yapılanma, gaybubet (hayalet) yapılanma, serdengeçti grubu, ibn-i erkam grubu, baş yüceler gruplarından oluştuğu, ayrıca popüler internet oyunu üzerinden mesajlaştıkları ifade edildi.

İddianamede, FETÖ'ye yönelik faaliyet yürüten kişilerin deşifresi çalışmalarında, örgüt üyeleri arasında her şeyin düzeleceğine dair beklentinin yerini umutsuzluğa bıraktığı, yasadışı yollardan yurt dışına çıkış için zemin aradıkları, cezaevindeki örgüt mensuplarının ailelere maddi destek sağlayarak moral ve motivasyonu arttırmaya çalıştıkları aktarıldı.

Örgüt mensuplarının çocuklarının anne babalarından ayrı kalmalarının psikolojilerini olumsuz etkilediği, bu yüzden anne ve babalarının örgütsel faaliyetlerden uzaklaşmalarını istedikleri vurgulanan iddianamede, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların aile içi anlaşmazlıklarının çözümü için "Aile Danışmanı" biriminin bulunduğu, bu birimde görevli şahısların psikolojik destek sağladıkları bildirildi.

HER FAALİYET İÇİN FARKLI BİR TABİR KULLANILDI

İddianamede, örgüt evi görünümünden uzak, evli olmayan birkaç kişinin yaşadığı evler için "spor evleri", yurt dışına çıkış anlamında "yüzme kursuna yazılmak", yurt dışına çıkış yapmak amacıyla harcanması planlanan para için ise "kurs fiyatı" tabiri kullandıkları aktarıldı.

Örgütün güncel faaliyetler kapsamında aktif ve pasif şahısların sayılarının güncellenerek tablo oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, geçmişte örgütle iltisaklı olup irtibatı kesilen şahısların yeniden kazanılmasına çalışıldığı vurgulandı.

İddianamede, coğrafi bölgelere göre ayrılmış bölge yapılanmaları ve o bölgedeki ünite öğretmen yapılanması sorumlularının iletişim halinde olmalarının istenildiği ifade edilerek sanıkların cezaevindeki FETÖ üyeleri için denetimli serbestlik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması amacıyla sosyal medya üzerinde örgütlendiklerine yer verildi.

Terör örgütünün yeni il yapılanmasında faaliyet gösteren firari bazı şahısların takip edilmemek için bisiklet kullandıklarına, ters şeritleri, ara sokakları ve tek yön yolları tercih ettiklerine vurgu yapılan iddianamede, rehberlik fonu oluşturan örgütün bunu üyelerin motivasyonunda kullandıkları anlatıldı.

YENİ ÖĞRENCİLER İÇİN "SEBZE" VE "MEYVE" KODLARI

İddianamede, "Viber" adlı uygulama üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, deşifre olmamak için şifreli konuştukları, topladıkları ve dağıttıkları paraları sondan iki sıfır atarak söyledikleri anlatılarak FETÖ üyelerinin, bölge ve il yerine "komşu", şahsın kendi il veya bölgesine "iş yeri", il zümre başkanına "usta", ilçe zümre başkanına "ustabaşı", grup başına "kalfa", üyeye "çırak" dedikleri kaydedildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin geçmişte irtibatlı olup da halihazırda örgütü bilen öğrenciler için "meyve", güncel olarak evlerde kalan veya evde kalmasa da örgütle bağı olan öğrenciler içinde yer alıp örgütü tanımayan öğrenciler için "sebze" kodunu kullandıkları belirtildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan 6'sı tutuklu 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Etiketler : terör örgütü FETÖ soruşturma
Televizyon dizileri düşüşte

Televizyon dizileri düşüşte
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
Mihran Ela hastanelik oldu

Mihran Ela hastanelik oldu
Dubai ve Tayland hazırlığı

Dubai ve Tayland hazırlığı
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Memlekette sanatçı kalmaz!

Memlekette sanatçı kalmaz!
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
85 bin liralık avize

85 bin liralık avize

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX