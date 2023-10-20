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20 Ekim 2023 Cuma 16:15:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 16:15:00

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda örgütün "sözde ablası" çekyatın altında yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evleri"ne yönelik düzenlenen ve 21 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, örgütün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ekipler, çalışmalarında örgüt üyelerinin saklanmak için kendi aralarında "güvenli ev" olarak nitelendirdikleri "gaybubet evi" olarak kullanılan 26 adres bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda belirlenen evlere düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalandı.

- Örgütün sözde "bölge ablası" çekyatın altından çıktı

Operasyon sırasında FETÖ'nün sözde "bölge ablası" olduğu tespit edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin, gizlendiği çekyatın baza kısmında yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin arasında, meslekten daha önce ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan emniyet müdürü A.A.V'nin de bulunduğu anlaşıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : fetullahçı terör örgütü gaybubet evleri fetö
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