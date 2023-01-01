İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Kaynak: AA
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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