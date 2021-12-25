25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 11:00:00
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilçede 13 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Yakalanan yabancı uyruklu şüphelilerin 3'ünün gözaltına alındığı belirtildi.
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