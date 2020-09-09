İstanbul'da yeni toplu taşıma kuralları belli oldu
İstanbul Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'sine kadar yolcu alınabilecek.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvayda ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.
Ntv'nin aktardığı habere göre, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararına göre metro ve tramvay gibi raylı sistem araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.
METROBÜS VE OTOBÜSLERDE ÜÇTE BİRİ KADAR AYAKTA YOLCU
Metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ise ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınabilecek.
KAPASİTE DOLUNCA YOLCU ALINMAYACAK
Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak. Israrla biniş olması halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak.
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