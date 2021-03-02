İstanbul'da yeni çalışma saatleri açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normalleşme süreciyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Hedefimiz İstanbul'umuzun Boğaz'ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi" sözlerine yer veren Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacağını açıkladı

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlar

- Vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesine,

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediyelerinde 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına,

- Sağlık teşkilatında 08.30-16.30 olarak uygulanmasına,

- Diğer tüm kamu kurum ve kuruşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildi.