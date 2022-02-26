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26 Şubat 2022 Cumartesi 23:53:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 23:54:00

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında asayiş denetimi yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada polis ekiplerince asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde, araçlar durdurularak sürücü ve araçların belgeleri incelendi.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamada narkotik köpekler de kullanıldı.

Etiketler : Taksim Meydanı' Polis helikopteri Asayiş
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