İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli uygulama yapılıyor.
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-10" uygulaması 20.00 itibarıyla başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katılıyor.
Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, durdurulan araçlarda da detaylı arama gerçekleştiriliyor.
Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.
(AA)
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