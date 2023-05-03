İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.