İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kaynak: AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde yarın gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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