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23 Ekim 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 10:30:00

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provası yarın Vatan Caddesi'nde yapılacak. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, yarın saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi.

Buna göre, Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak. D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden Vatan Caddesi'ne girilemeyecek. Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan da provanın yapılacağı Vatan Caddesi'ne ulaşıma izin verilmeyecek. Hal Yolu güney istikameti ise Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Etiketler : istanbul valiliği istanbul trafiğe kapalı yollar
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