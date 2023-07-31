İstanbul'da yapılan trafik denetimlerinde ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde denetim noktası oluşturdu. Kontrollerde durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi. Dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmayan 5 sürüye 436'şar lira olmak üzere toplamda 2 bin 180 lira para cezası kesildi.

"EMNİYET KEMERİNİ BİR DAHA TAKAR MIYIM BİLMİYORUM ORASI MEÇHUL''



Seyir esnasında kemer takmadığı tespit edilen bir sürücü, ''Haklılar, yapacak bir şey yok. Onlar da bizi düşünüyor. Daha yeni bir yere uğradım, ne yalan söyleyeyim genelde takmıyorum. Emniyet kemerini bir daha takar mıyım bilmiyorum orası meçhul'' dedi.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.