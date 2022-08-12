VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü
Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur
Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Tayvan, Patriot füzeleri için ABD ile anlaşma yaptı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla ba...
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
SAHA EXPO, savunma sanayisi metaverse fuarı düzenleyecek
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi temmuzda beklenenden fazla azaldı
YSK Başkanı Akkaya, sandık seçmen listelerinin oluşumunu anlattı
Antalya'da banka şubesi müdürü rehin alındı
Tayvan, Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
"Okul kütüphanelerindeki kitap sayısını yıl sonuna kadar 100 milyona tamamlayacağız"
Skandal savunma: Gerekirse Türkleri dinleriz
Dışişleri: Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasına Türkiye müsaade etmeyecek
Rusya'dan Türk Lirası kararı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
12 Ağustos 2022 Cuma 18:22:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 18:22:00

İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mıhçı'nın İstanbul'da keşif yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Farklı güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Mıhçı'nın, İstanbul'un değişik noktalarında keşif amaçlı yürüdüğü görülüyor.

- Olay

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü. Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Etiketler : Terör örgütü PKK İstanbul
Kapanış ikilisi

Kapanış ikilisi
O sözleri kimseye söylemedim

O sözleri kimseye söylemedim
Temkinli Aslı

Temkinli Aslı
2022'yi 3 tekliyle kapatacak

2022'yi 3 tekliyle kapatacak
Pastalı başlangıç

Pastalı başlangıç
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Eşini görememekten dert yandı

Eşini görememekten dert yandı
Yanan evin tadilatı 6 yılda bitti

Yanan evin tadilatı 6 yılda bitti
Ham altın jesti

Ham altın jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes