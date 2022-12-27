27 Aralık 2022 Salı 13:34:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 13:34:00
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Kaynak: AA
ABONE OL
Şehir Hatlarının Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferleri, hava muhalefeti nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.
- MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
- 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
- İsrail Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
- "864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz"
- Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
- Başörtüsü teklifi... "Meclis çatısı altında çözülmesi, herkesi memnun edecektir"