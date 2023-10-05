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05 Ekim 2023 Perşembe 08:44:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 08:44:00

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 25 ilçede yapılan operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek şunları söyledi:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Etiketler : uyuşturucu operasyonu İstanbulda yakalananlar Ali Yerlikaya operasyon
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