İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.
Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yeni teknoloji araçları güvenlik sorununa da yol açıyor
- "Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
- İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
- Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
- 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
- PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
- Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de