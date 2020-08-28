İstanbul'daki kritik görüşmede ABD'ye net mesaj: Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın-Jeffrey görüşmesi: Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.
ABD'nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.
Görüşmede, İdlib'de çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'le yaptığı görüşmede, İdlib'de mevcut durum değerlendirilerek, rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi İbrahim Kalın'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede, Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.
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