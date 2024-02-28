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28 Şubat 2024 Çarşamba 16:32:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 16:32:00

İstanbul'da tramvay kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Etiketler : İstanbul tramvay KAZA
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