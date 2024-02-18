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18 Şubat 2024 Pazar 16:24:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 16:24:00

İstanbul'da trafikte yarışan 3 minibüs sürücüsüne ceza kesildi

Kaynak: AA

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Kartal'da seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşüren 3 minibüs şoförüne 8 bin 658 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da 3 minibüsün seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürdükleri anlara ait videonun sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada araç plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler S.A, H.D. ve H.S. gözaltına alındı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplamda 8 bin 658 TL ceza kesildi.

Etiketler : kartalda trafik tehlikesi ceza kesme minibüs şoförleri
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