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İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti... Otobüs bozuldu vatandaş madğur oldu
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19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:01:00

İstanbul'da toplu ulaşım rezaleti... Otobüs bozuldu vatandaş madğur oldu

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CHP yönetimindeki İstanbul'da vatandaşların toplu ulaşım çilesi günden güne büyüyor. Sık sık bozulan metrobüsler, arızalanan metro ve tramvaylar nedeniyle seferlerin aksadığı İstanbul'da toplu ulaşım rezaletine bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde İETT'ye ait otobüsün arızalanması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da arızalanan İETT otobüsü nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

Olay, saat 16.30 civarında Esenler ilçesinin Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi.

Atışalanı durağında bozulan otobüs nedeniyle vatandaşlar inmek zorunda kaldı.

Otobüsü tamir edilmesini bekleyen vatandaşlar havaların sıcak olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yaşanan arıza nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Etiketler : arıza İstanbul İETT CHP
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