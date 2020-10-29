  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,3193
  • Euro
    9,7464
  • Altın
    499,2490
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan Macron'u savundu
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
İşgalci Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
Fransa'ya "yansıtma" misillemesi
Hacıyev bu sözlerle duyurdu: Sözde ‘Savunma Bakanı' cehenneme gönderildi
Fransa'da bir kilise yakınında bıçaklı saldırı
İletişim Başkanlığından 19.23'te İstiklal Marşı çağrısı
PUBG Mobile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kodları
Başkan Erdoğan: Ülkemizin önünü kesmeye yönelik saldırılar mücadele azmimizi artırıyor
İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
Cumhuriyet 97 yaşında
Charlie Hebdo'nun cemaziyelevvelini ortaya döktü
Berde'nin intikamı alındı
Sağanak İstanbul'u vurdu
Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği
Fransa'da yeni koronavirüs tedbirleri
Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu
Hatay'daki saldırıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Menica nine ile görüştü
Köpek dehşeti! Canlarını zor kurtardılar
Padişah türbeleri için sanduka örtüsü işliyorlar
Giresun'un Pamukkale'si
Anne babalar dikkat! Helikopter ebeveyn olmayın
29 Ekim 2020 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 10:41:00

İstanbul merkezli 12 ilde terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

Kaynak: DHA

ABONE OL

İstanbul merkezli bir çok ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi. İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 120 kişiden 93'ü yakalandı.

 İstanbul merkezli 12 ilde, terör örgütü DHKP/C'nin sözde yönetici kadrosuna düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı olan 120 kişiden 93'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C'nin "silahlı propaganda birliği", "illegal alan", "direniş meclisi", "halk meclisi", "alan komitesi" ve "mahalle komitesi" gibi sözde yapılanmalarında sorumlu düzeyde oldukları belirlenen ve tabanın motivasyonunu yükseltmek için sansasyonel eylem arayışı içerisine giren 120 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlendiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 93'nü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 27 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Etiketler : dhkp-c operasyon istanbul
Eda Ece: Kovid-19 testim negatif

Eda Ece: Kovid-19 testim negatif
Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Ekin Türkmen psikoloğa gitmiş
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor
O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!

O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER