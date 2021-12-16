İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 13'ü yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.