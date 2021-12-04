İstanbul'da DEAŞ operasyonu

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04 Aralık 2021 Cumartesi 09:11:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 09:13:00

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : deaş terör örgütü operasyon
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