İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon devam ediyor.
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