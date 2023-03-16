16 Mart 2023 Perşembe 09:20:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 09:20:00
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin ‘şüpheli' sıfatıyla yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da terör örgütleri El Kaide, DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 13 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla yakalandığı bildirildi.
- İstanbul'daki hastanelerde 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
- İstanbul'da terör örgütlerine operasyon
- "Çok net söylüyorum, Biz Hizbullah'ın devamı veya mirasçısı değiliz"
- İşte Başkan Erdoğan'ın son anketteki oy oranı
- Başkan Erdoğan'ın Finlandiya sözleri dünya basınında gündem oldu
- Mutsuzluk had safhada! Kılıçdaroğlu için zoraki alkış!