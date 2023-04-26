26 Nisan 2023 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 10:33:00
İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez gözaltına alındı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı.
- İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez gözaltına alındı
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