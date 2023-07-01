İstanbul'da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul'daki 10 ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.
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