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01 Temmuz 2023 Cumartesi 16:40:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 16:40:00

İstanbul'da terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul'daki 10 ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.

Etiketler : terör operasyonu gözaltı PKK/KCK operasyonu istanbul terör operasyonu
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