İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Kaynak: AA
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 13 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
- MÜSİAD ve ROKETSAN'dan üretim iş birliği
- Kocaeli'de durdurulan cipin yakıt deposunda 111,4 kg uyuşturucu bulundu
- Binali Yıldırım: Türkiye'nin, Türk dilinin, Türklüğün sembolü olarak görülmüştür
- İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
- Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Can Atalay'ın için 21 Aralık'ı işaret etti
- İletişim Başkanı Altun: 100. yıl millet devlet birlikteliğiyle kutlanılmaya devam edecek