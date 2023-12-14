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14 Aralık 2023 Perşembe 16:22:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 16:22:00

İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında bilgi bulunan 13 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı adreslere düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler : terör operasyonu gözaltı İstanbul
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