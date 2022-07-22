İstanbul'da tarihi zirve! Tahıl koridoru için imzalar atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen törende Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya adına Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna adına Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ve imza törenine tanıklık eden BM adına Genel Sekreter Antonio Guterres, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belgeyi imzaladı.

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hoşgeldiniz. 29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir aradayız.

Siz değerli dostlarımızı bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm dünyayı uzun süredir meşkul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk.

Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım yoğun çaba sarfettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Gutteres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle sayın Putin ve sayın Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dolasıyısla teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.

Planın başarıyla uygulanmasında uluslararası toplumun desteği de şüphesiz büyük önem taşıyor. Sevgili dostlar bundan yaklaşık 4 ay önce yine İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında ev sahipliğimizde yapılan müzakerelerde mesafe katetmiş savaşın sona ereceğine dair ümitleri yeşertmiştik. Malesef o toplantı sonrasında meydana gelen gelişmeler çatışmaları körükledi. Başından beri bu savaşın kazananı olmayacağını sadece tarafların değil tüm dünyanın kayba uğrayacağını ifade ediyoruz. Yaklaşık 5 aydır aralıksız devam eden çatışmalar ve bunun küresel etkileri ne yazıkki bu öngörümüzü doğruluyor.

Silahların susması uzadıkça ekonomik maliyetlerin yanı sıra insani kayıplarda artıyor. Savaş sadece tarafları, sadece bölge ülkelerini değil dünyanın en ücra köşesindekiler dahil tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Ancak bu gidişhatın mukadder olmadığına da inanıyoruz. Masumların hayatına mal olan bu çatışmaların bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağı hepimizin malumudur. Bugün Rusya ve Ukrayna tarafıyla İstanbul'da atmakta olduğumuz bu müşterek adımın barışa yönelik umutları canlandıracak yeni bir dönüm noktası olmasını canı gönülden diliyorum. Arazideki gelişmeler ne yönde seyrederse seyretsin savaş nihayetinde müzakere masasında sonlanacaktır. Tesis ettiğimiz bu dostane ve barışçıl atmosferin savaşın sonlandırılmasına yönelik adımlara tahvil edilmesi tüm insanlığın yararınadır. Medeniyet anlayışımızın bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bölgemizde sulhu sükun hakim olana kadar komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum, bu düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize ama hepinize gayretleriniz sebebiyle tekrar teşekkür ediyorum, bugün imzalanacak anlaşmanın ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin bugünlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyor, sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Başkan Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in konuşma yaptığı törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ve ilgili ülkelerin temsilcileri katıldı.