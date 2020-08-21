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21 Ağustos 2020 Cuma 07:32:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 07:32:00

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü dönemi

Kaynak: AA

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İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

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