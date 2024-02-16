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16 Şubat 2024 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 13:53:00

İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı

Kaynak: AA

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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve "Redkitler" olarak ifade edilen suç örgütü üyelerinin, aralarında çıkar çatışması bulunan ve "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla sürekli silahlı çatışmaya girdiği belirlendi.

"Redkitler" suç örgütünün elebaşı F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmeye çalıştığı, bunun için örgüt üyelerince Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G'ye Bağcılar'da Ağustos 2023'te silahlı saldırı düzenlendiği, ocakta da Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G'ye yönelik silahlı saldırıda Ş.K'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Suç örgütünün toplam 22 eylem ile 54 ruhsatsız silah bulundurma suçunu işlediğinin belirlendiği soruşturmada, 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerindeki birçok adrese polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bazıları cezaevinde olan 31 zanlı yakalandı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Etiketler : istanbul organize suç örgütü operasyon gözaltı
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