  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9781
  • Euro
    8,4594
  • Altın
    399,0100
İstanbul
-2 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Teröristlerin attığı roketler Hakkari'deki bir köye düştü
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 362 milyon liralık destek ödemelerine başlıyoruz
Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 3 polis ve 3 isyancı hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor
"Artık mızrak çuvala sığmıyor"
"PKK'nın üst düzey yöneticileri panik içinde"
15 yaşındaki Nilüfer
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Padişahın karşısında yürüme stresi
Bu kulaklık uyutuyor
"Dedikleri gibi misafir etmediler, doğrudan işkence ettiler"
Bilim Kurulu Üyesi: Restoranlarda HES kodu istenebilir
Ezel okusun diye yollar açıldı
Daktiloyla teknolojiye meydan okuyor
Boylarına uygun mutfakları oldu
78 ülkeden 2 bin magnet topladı
Tatile geldi bir daha dönemedi
Şiddete karşı kick boks
Serenay'ın sponsorlu tatili
Tatil şarkısı reklam getirdi
19 Şubat 2021 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 19:40:00

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik akışı yavaşladı.

Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak ve 22 Şubat Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlama öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda Avrasya Tüneli girişindeki birikme D-100 Karayolu'ndan Maltepe'ye kadar uzanırken, TEM Otoyolu'nda ise Acıbadem'de başlayan trafik Samandıra'ya kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde herhangi bir sıkışıklık yaşanmazken, Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. FSM Köprüsü'nde başlayan trafik TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda ise Merter, Topkapı, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Beylikdüzü trafik artışının yaşandığı yerler arasında bulunuyor. Bazı bölgelerde ise trafik akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Haritasına göre, 19.20 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Bu arada, Beykoz'da kısıtlama öncesi gıda ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar market, manav, kuruyemişçi, fırın, semt ve balık tezgahlarında kısmen kalabalığa neden oldu.

Kavacık'ta her hafta kurulan semt pazarının da yoğun olduğu gözlenirken zabıta ekiplerince pazar girişinde ateş ölçümü yapıldı, maskesi olmayanlar alana alınmadı.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak uyardı.

Etiketler : türkiye kavacık kovid
Kalbinin sahibi Youtuber

Kalbinin sahibi Youtuber
Öğle molası benzinlikte

Öğle molası benzinlikte
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik
Köyde karantina

Köyde karantina
Fanlar Ebru'yu çıldırttı

Fanlar Ebru'yu çıldırttı
13 yıllık mutluluğun sırrı saygı

13 yıllık mutluluğun sırrı saygı
Ece ve İsmail YK düeti geliyor

Ece ve İsmail YK düeti geliyor
Berlin Film Festivali'ne davetli

Berlin Film Festivali'ne davetli
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER