İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silahıyla birlikte yakalandı
Kaynak: DHA
İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.
Gaziantep'ten İstanbul'a saldırı için geldiği belirlenen DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silah, 5 adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı bir şüphelinin Gaziantep'ten İstanbul'a gelerek saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan terör polisi, şüphelinin Taksim'de sansasyonel bir saldırı için keşif yaptığını tespit etti.
Çalışmalarını tamamlayan istihbarat ve terör polisi şüphelinin Küçükçekmece'de kaldığı otele dün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.S. isimli şüpheli gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise uzun namlulu silah, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.S. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bakan Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili açıklama: Sabah itibariyle yangın tamamen kontrol altında
- Eski HDP'li Tuma Çelik, hem taciz etmiş hem tehdit! WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
- İstanbul'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist uzun namlulu silahıyla birlikte yakalandı
- İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi
- Çakarlı şehir eşkiyası tutuklandı!
- Kayseri'de şafak vakti DEAŞ operasyonu, 6 kişi yakalandı