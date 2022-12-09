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İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 25 bin 538 adet ilaç ele geçirildi
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09 Aralık 2022 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 14:14:00

İstanbul'da sahte kanser ilacı operasyonu: 25 bin 538 adet ilaç ele geçirildi

Kaynak: DHA

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İstanbul'da sahte kanser ve hormon ilaçlarını piyasaya sürme hazırlığında olan bir gruba operasyon düzenledi. 3 ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen sahte ilaçların yüzde 80'inin kanser ilacı olduğu bu ilaçların 4 bin ile 25 bin lira arasında fiyatlardan satıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentteki bazı adreslerde sahte ilaç üretildiği yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen söz konusu adresleri bir süre fiziki olarak takip etti. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin, inşaat halindeki bir apartmanı imalathaneye çevirdikleri belirlendi. Polis, şüphelilerin merdiven altı imalathanede hijyen kurallarını hiçe sayarak sahte etiket, bandrol, hologram, kutulama ve sahte kimyevi tozlarla kanser ve hormon ilaçları ürettiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda ilaçların, yerleşim alanlarında bulunan apartman ve dairelerde üretilerek depolandığı, depolanan sahte ilaçların halk sağlığını hiçe sayarak ülkemizde ve başka ülkelerde piyasaya sürülmek için hazırlık yapıldığı belirlendi.

25 BİN 538 ADET SAHTE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, fiziki ve teknik takibi tamamladıktan sonra Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de tespit ettikleri adreslere 8 Aralık Perşembe günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 25 bin 538 adet çeşitli markalarda sahte ilaç, 6 bin 750 adet çeşitli markalara ait sahte boş ilaç kutusu, bin 400 adet çeşitli markalara ait ilaç etiketi, 660 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç barkodu, 3 bin 60 adet boş şişe, bin 595 adet çeşitli markalara ait sahte ilaç prospektüsü, 1 ilaç basım makinesi, 280 adet beyaz toz ilaç hammaddesi, bin 950 gram ilaç hammaddesi, 5 bin ilaç şişesi kapağı, 1 kırmızı gıda boyası, sıvı halde 60 ilaç şişesi, 1 rulo jelatin, 5 hard disk, 7 telefon, 1 tablet bilgisayar ile silah ele geçirildi.

YURT İÇİNDE DE SATTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin üretimini yaptığı ilaçların piyasa değerinin ise 4 bin 200 ile 25 bin lira arasından değiştiği öğrenildi. Ele geçirilen ilaçların yüzde 80'inin kanser ilacı olduğu, şüphelilerin halk sağlığını hiçe sayarak ürettiği sahte kanser ilaçlarını ise yurt içi piyasasında da satışa sunduğu öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Etiketler : İstanbul sahte kanser ilacı operasyon
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