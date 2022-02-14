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14 Şubat 2022 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 00:30:00

İstanbul'da sağlık personeline şiddet uygulayan zanlılar tutuklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bir hastanede sağlık personeline fiziki ve sözel şiddet uygulayanların tutuklandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir hastanemizde serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi." ifadesini kullandı.

Faillerin tutuklandığını vurgulayan Bakan Koca, "Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak." görüşüne yer verdi.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca sağlık personeli şiddet hakaret
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