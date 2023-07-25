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25 Temmuz 2023 Salı 11:53:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 11:53:00

İstanbul'da polisin düzensiz göçmen uygulamasındaki müdahalesine idari soruşturma

Kaynak: AA

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Fatih'te polisin ikamet tezkeresi dolduğu için gözaltına almak istediği Senegal uyruklu kişiye müdahalesine ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kentte düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulama kapsamında, Balat Şehit Zafer Mat Polis Merkezi Amirliğinde çalışan M.Y. ve Ö.F.S. görevlendirildi.

M.P, ibraz ettiği ikamet tezkeresinde oturum izninin sona erdiğinin görülmesi üzerine Aksaray Meydanı'ndaki polis noktasına götürülmek istendiği sırada direnç gösterdi.

Kaçmaya teşebbüs ettiği belirtilen M.P'ye, mukavemet ettiği gerekçesiyle polis tarafından yapılan müdahaleye ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Kimlik bilgileri sorgulanan, vize süresinin dolduğu ancak gerekli başvurularının devam ettiği belirlenen M.P. salıverildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler : istanbul polis düzensiz göçmen soruşturma
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